Naftali Benett: « Une nouvelle ère s’ouvre pour le monde orthodoxe »

Le ministre de l’Education participait mercredi à un congrès des directeurs d’établissements scolaires orthodoxes dans un hôtel du nord du pays. Lors de son intervention, Naftali Benett a souligné qu’une ère nouvelle s’ouvrait dans les relations entre le ministère de l’Education et les établissements scolaires orthodoxes du pays. Il a souligné que son ministère étudiera de manière ouverte et favorable toutes les demandes concernant les besoins spécifiques des écoles de ce réseau, en précisant toutefois que toutes ne seront pourront pas être validées.

Durant la soirée, le ministre et son vice-ministre Meïr Poroush (Yahadout Hatorah) se sont échangés des compliments sur leur collaboration amicale et fructueuse, et le ministre de la Santé, Yaakov Litzman (Yahadout Hatorah) a indiqué que l’alliance politique scellée avec Naftali Benett était toujours aussi solide. Le ministre a révélé que lorsqu’il avait annoncé cette alliance à ses amis politiques, ces derniers avaient exprimé leur scepticisme au vu des années passées et de l’alliance Benett-Lapid lors du gouvernement précédent. « Je leur ait dit: attendez et vous verrez! Ce n’est plus le même Benett », a confié Yaakov Litzman.

Photo Aroutz 7