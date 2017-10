Naftali Benett: « L’Unesco est devenue la marionnette de ceux qui haïssent Israël »

L’annonce du retrait des Etats-Unis et d’Israël de l’Unesco a été accueillie avec grande satisfaction dans la droit israélienne mais aussi au centre et centre-gauche.

L’ambassadeur d’Israël à l’Unesco, Carmel Shama-Hacohen: « L’Unesco s’est réveillée jeudi matin dans la stupeur et le choc. Mais j’avais déjà averti en début d’année sa directrice-générale Irina Bokova ainsi que de nombreux ambassadeurs que la poursuite de leur politique anti-israélienne risquait d’entraîner le retrait des Etats-Unis . L’Unesco est devenu ces dernières années une institution qui a perdu ses repères et son professionnalisme au profit d’intérêts politiques de certains Etats et organisations ».

Naftali Benett, ministre de l’Education (Habayit Hayehoudi): « En tant que président du comité israélien de l’Unesco j’avais déjà annoncé il y a une année l’interruption totale des activités de notre comité. Cette décision a été totalement appliquée. L’Unesco est devenue la marionnette de ceux qui haïssent Israël. Je félicite l’Administration américaine pour s’être rangée du côté de la vérité. Il est évident qu’Israël doive se joindre à la démarche américaine ».

Ayelet Shaked, ministre de la Justice (Habayit Hayehoudi): « Ainsi sera fait à toute organisation qui porte atteinte à l’Etat d’Israël et alimente l’antisémitisme et le mouvement BDS par ses résolutions mensongères. La décision américaine était prévisible et c’est un pas important dans la volonté de démasquer l’hypocrisie qui règne à l’Unesco. Israël doit se retirer également et construire à Jérusalem comme à Hevron ».

Avigdor Lieberman, ministre de la Défense (Israël Beiteinou): « Il s’agit d’une démarche importante, juste et morale de notre grand allié américain contre une organisation antisémite et politiquement empoisonnée, qui a tranformé le mensonge en coutume et s’est s’est totalement disqualifiée ».

Miri Regev, ministre de la Culture et des Sports (Likoud): « L’ONU et l’Unesco ont perdu leur mission historique et sont devenues des institutions illégitimes. Leurs résolutions concernant Israël sont contaminées par la partialité et le déséquilibre destinés à servir les intérêts de certains pays même si c’est au prix d’une réécriture de l’Histoire de l’Humanité ».

Guilad Erdan, ministre de la Sécurité intérieure (Likoud): « C’est le moment d’annoncer officiellement à l’ONU que si elle publie la fameuse ‘liste noire’ des entreprises qui ont des contacts avec la Judée-Samarie, les Etats-Unis et Israël cesseront totalement leur constribution financière à cette organisation ».

Avi Gabbaï, président du Camp Sioniste: « Il s’agit d’une décision juste car l’Unesco ne s’occupe pas de culture mais de falsifier l’Histoire juive et de s’adonner à de la politique de symboles ».

Tsipi Livni (Camp Sioniste): « Je soutiens entièrement cette décision américaine au cause de l’attitude de l’Unesco envers Israël. Il s’agit d’un message lancé à la communauté internationale qu’il y a un prix à payer pour la politisation, la partialité et la distorsion de l’Histoire ».

Yaïr Lapid, président de Yesh Atid: « Il est impensable que les Etats-Unis se retirent de l’Unesco à cause de sa politique anti-israélienne et que nous y restions! » (Twitt un peu prématuré écrit avant que Binyamin Netanyahou n’annonce le retrait d’Israël).

Photo Elmin Salman / POOL