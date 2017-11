Naftali Benett fait la leçon à Ehoud Barak

L’ancien Premier ministre Ehoud Barak s’en est une nouvelle fois pris à Binyamin Netanyahou – via Twitter – et a qualifié sa politique étrangère de « cuisant échec ». Etablissant un parallèle pour le moins étrange il écrivait: « Il y a deux mois, Poutine-Netanyahou au bord de la mer Noire; aujourd’hui Poutine-Assad au bord de la mer Noire. La mer est la même mer et Poutine est toujours le même Poutine. La politique étrangère d’Israël a subi un cuisant échec. Il faut remplacer le ministre des Affaires étrangères (Binyamin Netanyahou) et celui qui l’a nommé (Binyamin Netanyahou aussi)! »

Cette fois-ci, c’est Naftali Benett qui lui a répondu. En le qualifiant de « twitteur national », le ministre de l’Education n’a pas raté sa cible: « Depuis quand une rencontre entre le Premier ministre israélien et le président russe empêcherait ce dernier de rencontrer le président syrien??! Nos intérêts ne sont pas les mêmes. Mais si déjà on parle ‘d’échec cuisant de la politique étrangère’, n’est-ce pas vous qui aviez proposé de céder le Golan à Bachar El-Assad? Heureusement que vous avez échoué sur ce point! Et qui avait annoncé que le régime d’Assad tomberait en deux ou trois semaines? Continuez donc à twitter et nous continuerons à diriger le pays! »

