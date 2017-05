Naftali Benett: « Israël doit impérativement présenter sa vision de la fin du conflit »

Avant la venue en Israël du président Donald Trump et des diverses rumeurs qui circulent au sujet de ses intentions, le ministre de l’Education Naftali Benett lance un cri d’alarme: « Si nous ne disons pas ce que nous voulons, notre destin sera fixé par d’autres à notre place ».

Naftali Benett a dénoncé la « politique de bunker » (défensive) appliquée par les gouvernements israéliens successifs et sans le nommer, il a égratigné le Premier ministre qui n’a pas renoncé à son discours de Bar-Ilan sur les deux Etats, qui selon lui légitime la communauté internationale dans ses pressions sur Israël. Naftali Benett constate que les Accords d’Oslo ainsi que le discours de Bar-Ilan n’ont amené à Israël que du sang et des larmes, des boycotts et des pressions.

Il propose pour cela notamment des initiatives économiques régionales, la restauration de la bande de Gaza, le renforcement d’Israël comme puissance économique et militaire dans la région et l’extension progressive de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie en commençant par les zones C.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90