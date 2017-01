Naftali Benett fustige les députés arabes

La Knesset a repoussé mercredi après-midi par 42 voix contre 22 une proposition déposée par la Liste arabe unifiée et Meretz demandant la création d’une commission d’enquête concernant les incidents d’Oum El-Hiran. Les débats ont été très vifs et houleux opposant notamment les députés arabe et de Meretz à des ministres.

Avec un toupet sans nom, Talab Abou Arar a également exigé l’exhumation du corps du policier Erez Lévy hy »d pour « vérifier s’il a réellement été tué par le conducteur bédouin ou s’il est tombé sous les balles des policiers! Il a également accusé la police d’avoir laisser agoniser Abou Moussa al-Kayian dans son véhicule durant des heures!

C’est le ministre de l’Education Naftali Benett qui est monté à la tribune pour répondre au nom du gouvernement. Il a commencé par rendre hommage au travail des policiers: « Pendant que nous sommes tranquillement assis à la table du séder, les policiers sont dehors et travaillent pour nous ». Puis il s’est adressé au banc des députés arabes: « Depuis le mufti pro-nazi de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, aucun leadership arabe en Israël n’a causé autant de tort à sa propre population que vous! »

Le ministre de l’Education a également raconté qu’il s’est rendu cette semaine à Ein Naquba, pour consoler les parents de la jeune femme qui a péri dans un incendie avec ses trois enfants. L’un des parents lui a demandé pourquoi aucun député arabe n’était venu leur rendre visite?

Plus tôt, le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan avait évoqué la question. Il a réaffirmé son soutient total à la police et reconfirmé que tous les éléments plaidaient en faveur de la thèse de l’attentat. Il a concédé que certaines questions restaient encore à élucider mais le fait notamment que le conducteur ait viré en direction des policiers confirme avec tous les autres témoignages et preuves qu’il ne s’est pas agi d’un simple accident.

Le ministre a aussi rappelé qu’il s’agit d’un village illégal et que les Bédouins ne devaient pas se trouver là. « Quiconque s’attaque à la police doit savoir qu’il est responsable des conséquences » a également dit Guilad Erdan.

Son discours a été émaillé d’insultes et de vociférations de la part de députés de la Liste arabe ainsi que de Meretz.

Photo Miriam Alster / Flash 90