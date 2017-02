Naftali Benett félicité pour sa contre-réforme

Le ministre de l’Education Naftali Benett a été félicité par les acteurs de l’éducation après avoir annoncé son intention d’annuler deux réformes instaurées par son prédécesseur Shaï Piron. C’est la première fois depuis son entrée en fonction qu’il entreprend une telle démarche.

Naftali Benett a notamment décidé de réintroduire certains examens de baccalauréat en classe de seconde (Kita Youd) et de supprimer les quotas pour les baccalauréats « 5 unités » dans certaines matières. Dans le réseau éducatif général, ce sont deux matières qui pourront à nouveau être étudiées au niveau le plus éléevé – cinq unités – et dans le réseau national-religieux, ce sont trois matières qui sont concernées, dont la matière « études religieuses » (kodesh) à la plus grande satisfaction des rabbins et directeurs d’écoles religieuses.

Cette annonce a été très bien accueillie tant par les élèves que les parents, les enseignants et les professionnels de l’éducation. De nombreux élèves se plaignaient notamment de la pression énormee qu’ils subissaient en classe de 1ère depuis la suppression d’une partie des examens de baccalauréat en classe de seconde.

Photo Flash 90