Naftali Benett égratigne Avigdor Lieberman

Nouveau sujet de discorde entre Avigdor Lieberman et Naftali Benett. Le ministre de la Défense a menacé de fermer la célèbre académie prémilitaire d’Eli après les durs propos de son directeur, le rav Ygal Levinstein contre le service militaire des jeunes filles dans des unités combattantes. Ce dernier a d’ailleurs présenté ses excuses sur Aroutz 2 pour le ton et les mots choisis, sans céder toutefois sur le fond quant à son inquiétude pour l’avenir de Tsahal.

En réaction, le ministre de l’Education Naftali Benett a déclaré avec ironie: « Nous envisagerons de discuter avec Avigdor Lieberman de la fermeture de l’académie d’Eli une fois qu’il aura éliminé le chaf du Hamas Ismaïl Hanyeh! ». Naftali Benett faisait allusion aux déclarations tonitruantes d’Avigdor Lieberman lorsqu’il était encore dans l’opposition qui contrastent « quelque peu » avec sa modération depuis qu’il est en poste. Puis, plus sérieusement, le président de Habayit Hayehoudi a poursuivi » L’Ecole de préparation militaire d’Eli a produit les meilleurs officiers de Tsahal à l’image de Roï Klein hy’d, Eliraz Peretz hy’d, Emmanuel Moreno hy’d et bien d’autres. Il est évident qu’elle continuera à exister et à fonctionner ».

Le rav Levinstein s’est vu apporter un soutien de poids dans une lettre signée par deux-cent officiers d’unités combattantes issus de l’Ecole d’Eli. Ils témoignent de l’amour et du souci du rav à Tsahal et ses soldats tout en soutenant sa position sur la présence de jeunes filles dans des unités combattantes. Ils indiquent que le rav Levinstein sait de quoi il parle lorsqu’il évoque des changements inquiétants dans l’esprit de Tsahal et notamment les défis posés aux soldats religieux du fait de la présence de jeunes filles dans la promiscuité inhérente au service militaire et surtout aux conditions d’entraînement et de combat.

Photo Flash 90