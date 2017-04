Naftali Benett critique la politique du Premier ministre concernant le Mont du Temple

Le ministre de l’Education Naftali Benett accuse le Premier ministre Binyamin Netanyahou « d’empêcher de toutes ses forces le moindre changement salutaire qui permettrait aux Juifs de prier librement sur le Mont du Temple ». Le Premier ministre, qui est en charge de la question du Mont du Temple applique en effet une politique très restrictive concernant le Mont du Temple par souci de ménager les sensibilités de la Jordanie et de maintenir le calme, suite aux incessantes menaces musulmanes.

Naftali Benett note qu’une majorité de la population se dit aujourd’hui favorable à la montée et la prière de Juifs sur l’Esplanade du Temple, que ce soit pour des raisons nationales ou en vertu du respect de la liberté de culte. « Il s’agit pourtant d’un principe élémentaire qu’un Juif puisse prier sur ce lieu », souligne le ministre. Naftali Benett rappelle que la question du Mont du Temple est d’importance nationale car il y va de la souveraineté juive sur le lieu le plus sacré du peuple juif depuis plus de trois-mille ans.

Quant à son influence personnelle sur cette question, le ministre de l’Education rappelle que son parti n’a « qu’une seule main sur le volant » et qu’il ne peut pas tous les matins menacer de quitter la coalition à propos de cette question. A ce propos, tout en faisant remarquer que Habayit Hayehoudi obtient des grands succès malgré son nombre relativement restreint de députés, il a estimé que son parti aurait pu influencer bien davantage avec quelques sièges de plus. A ce propos, il a égratigné le parti Yahad et ceux qui ont voté pour cette formation « à cause de la petite taille de sa kippa » et qui auraient pu amener plusieurs sièges de plus à Habayit Hayehoudi en restant au sein de la formation. « On ne peut pas se diviser et réduire l’influence de Habayit Hayehoudi et parallèlement critiquer et se plaindre que nous n’arrivons pas à obtenir tout ce que nous voulons », a rappelé le ministre.

« Il nous faut trente députés pour changer radicalement les choses », a conclu Naftali Benett.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90