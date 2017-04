Naftali Benett complimente…et critique Binyamin Netanyahou

Lors de la réunion du conseil des ministres, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a exposé devant le gouvernement les détails du compromis trouvé avec l’Administration Trump concernant la construction juive en Judée-Samarie. Les ministres ont approuvé cette nouvelle « feuille de route » qui guidera dorénavant la ligne gouvernementale concernant la construction juive.

Après la séance, le ministre de l’Education Naftali Benett a publié des twitts estimant qu’il s’agit d’un « compromis équilibré et satisfaisant » mais a précisé: ‘A condition qu’il soit réellement mis en application par le gouvernement ». « Nous veillerons au grain », a souligné le ministre.

Par la suite, le président de Habayit Hayehoudi a critiqué le Premier ministre sur un autre point: « Binyamin Netanyahou aurait dû établir une nouvelle conception politique après le changement d’Administration américaine ». « Il y avait là une occasion historique malheureusement ratée de changer de disque et d’abandonner la conception usée et connue des deux Etats et proposer une alternative », regrette le ministre de l’Education.

Il a ensuite critiqué le Likoud et a appelé les électeurs de droite de modifier leur vote leur des prochaines élections et choisir Habayit Hayehoudi: « Avec huit mandats à peine nous avons réussi à barrer la route à la libération de terroristes et à faire voter la loi de régularisation, mais pour changer les paradigmes politiques stratégiques et abandonner définitivement la ‘doctrine de Bar-Ilan’, il nous faut 25 sièges. On nous demande souvent quelle est la différence entre nous et le Likoud? Elle est fondamentale! Pour poursuivre une gestion tactique et manœuvrer, le Likoud est bon. Mais pour un changement en profondeur, seul Habayit Hayehoudi en est capable. Pour l’instant, nous nous attelons à vérifier que la politique décidée soit effectivement appliquée ».

Il a conclu en soulignant que le problème n’est pas Donald Trump mais le gouvernement israélien: « C’est l’absence de vision stratégique israélienne qui a créé un vide dans lequel s’est engouffré la solution des deux Etats. C’est dommage. Dans la vie politique, il ne faut pas rater de telles occasions. Mais nous restons optimistes et allons continuer à aiguillonner dans le sens qui nous semble le plus positif ».

Photo Miriam Alster / Flash 90