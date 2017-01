Naftali Benett à l’ordre du jour de la Conférence de Paris?

La diplomatie israélienne se prépare activement à livrer une nouvelle bataille, celle de la prochaine conférence de Paris, organisée au forceps par le Quai d’Orsay avant que Barack Obama ne quitte la Maison-Blanche. Israël sera une nouvelle fois sur le bancs des accusés face au soixante-dix nations qui y seront représentées – nombre ô combien symbolique dans la tradition juive!

Selon des sources diplomatiques européennes, l’un des sujets à l’ordre du jour sera…Naftali Benett. En effet, dans le cadre de leur ingérence constante dans les affaires intérieures de l’Etat d’Israël et de leur volonté d’imposer la solution des deux Etats – seule issue possible du conflit à leurs yeux – les organisateurs de la conférence entendent demander à Binyamin Netanyahou (qui ne sera pas présent) de se « débarrasser » de Naftali Benett et de son parti, considérés comme des obstacles à la solution prônée. Les dirigeants occidentaux considèrent que la création d’un Etat ‘palestinien’ sera impossible tant que Naftali Benett fera partie de la coalition. Ils se permettent donc de s’immiscer dans la politique intérieure israélienne et de dire quelle coalition ils aimeraient voir en Israël!

John Kerry, qui y prononcera une nouvelle fois un discours, cette fois-ci à cinq jours de son départ (tant attendu…) risque une nouvelle fois de faire allusion à cette question. Lors de son long discours au Département d’Etat il avait fait allusion à trois reprises à Naftali Benett en parlant notamment « d’élements extrémistes au sein du gouvernement qui sont ouvertement opposés à la création d’un Etat ‘palestinien' ».

Le ministre de l’Education avait d’ailleurs revendiqué fièrement cette accusation, soulignant que tant qu’il sera là, aucun Etat terroriste ne sera créé au coeur d’Israël.

De son côté le chef de l’Autorité Palestinienne attend beaucoup de cette conférence, qui devrait selon lui… »mettre fin à l’entreprise d’implantation juive en Judée, en Samarie et à Jérusalem ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90