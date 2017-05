Nabil Chaat fait des comparaisons sordides

La question des versements de salaires aux terroristes détenus fait èartie des entretiens qui ont lieu entre le chef de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas et les responsables américains. D’autant plus que ces salaires versés aux détenus ou aux familles des terroristes éliminés sont prélevés sur l’aide internationale versée à l’AP, donc par les contribuables américains entre autres.

Mercredi matin, l’un des dirigeants « historiques » de l’OLP, Nabil Chaat a voulu expliquer pourquoi il est « injuste » d’exiger de l’AP qu’elle cesse cette pratique: « Nous demander de cesser de verser des salaires à nos détenus en Israël équivaudrait à exiger d’Israël qu’il cesse de payer des salaires aux soldats de Tsahal »!!

Nabil Chaat, présenté par la gauche israélienne et la communauté internationale comme un « modéré » et un « partenaire » est en fait dan sla droite ligne de la duplicité de la ligne adoptée par l’AP. Sous des aspects policés et modérés, il est coutumier de propos extrêmement virulents contre Israël et de déclarations qui révèlent ce que l’AP recherche réellement. C’est lui par exemple qui a dit un jour que l’Autorité Palestinienne a renoncé à la lutte armée « parce que pour l’instant elle est moins efficace que le processus diplomatique et coûte plus cher en vies palestiniennes ».

Photo Flash 90