Myriam Peretz: « Je me suis crue lors de l’Intifada en Israël »

Myriam Peretz était au centre de Londres lorsque s’est produit l’attentat musulman sur le pont de Westminster et devant le Parlement Elle a confié à la radio israélienne qu’elle a eu peur et que les images et les bruits l’ont ramené des années en arrière lors des Intifadas à Jérusalem: cris, panique générale, sirènes des ambulances, ballet de voitures de police etc.

Suite à l’attentat qui a fait quatre morts – trois civils et un policier – et quarante blessé, les forces de lutte antiterroriste britanniques ont procédé à un certain nombre d’arrestations dans la ville de Birmingham.

Cet attentat est le plus meurtrier qui a été perpétré à Londres depuis les attentats-suicides de 2005 qui avaient fait 56 morts.

La ville de Tel-Aviv a voulu exprimer sa solidarité avec le peuple britannique et le bâtiment principal de la place Rabin a été éclairé aux couleurs du drapeau britannique.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90