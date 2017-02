Mur USA-Mexique: des sociétés israéliennes en lice

Plusieurs sociétés israéliennes sont en lice dans le cadre de l’appel d’offre pour la construction du mur de séparation entre les Etats-Unis et le Mexique. Ces sociétés. dans le domaine du bâtiment et des systèmes de surveillance, sont celles qui ont construit les barrières de sécurité le long de la frontière avec Gaza et avec l’Egypte. Elles ont donc une solide expérience en la matière.

Le principe de la construction de cette barrière de séparation – Secure Fence Act – avait été adopté par le Congrès en 2006 sous la présidence de George W. Bush. Des travaux ont déjà été effectués sur une longueur de près de 500 km mais Donald Trump a promis durant la campagne électorale qu’il était déterminé à compléter le tracé jusqu’à 1.200 km soit un tiers de la longueur totale de la frontière entre les deux pays. Selon les chiffres de l’Office de l’Immigration, la barrière a déjà réduit le nombre d’entrées clandestines de Mexicains sur le territoire des Etats-Unis. Le flux de migrants mexicains est considéré comme l’un des plus importants flux migratoires de l’histoire de l’humanité.

Photo Wikipedia