Le mufti du Liban demande aux musulmans de se concentrer sur la « Palestine »

Le grand mufti du Liban Abdellatif Derian a lancé un appel au monde arabo-musulman afin qu’il cesse les guerres internes afin de se concentrer sur le problème essentiel qui devrait l’occuper: le soutien à la cause arabe palestinienne et la lutte contre Israël. Il a qualifié cette question de « problème n°1 du monde musulman, du monde chrétien et de l’Humanité toute entière »,

Ce mufti, lié aux Frères Musulmans a tenu ces propos lors d’une réunion du Haut-Conseil religieux sunnite et a souligné que « la question palestinienne est une plaie ouverte dans la nation islamique depuis sept décennies » (1948).

Il a regretté les divisions et les guerres qui opposent les Musulmans entre eux et averti que « l’honneur de l’Islam ne sera pas sauvé tant que la Palestine ne sera pas libérée de l’occupation » autrement dit tant que l’Etat d’Israël existera.

