Mr Estrosi ne pouvait mieux tomber pour clore 2016 en beauté ! Par Bely.

Conscient que cette présence est une bénédiction du ciel, un cadeau inespéré oh combien précieux, un des plus beaux reçus en cette période de Hanoukka, voilà une raison de plus d’entrer avec confiance de plein pied dans l’année nouvelle…

Retour en image sur les faits :

https://twitter.com/cestrosi/status/814465589565603840

« J’ai fait part à Mr Netanyahou de mon soutien le plus total après le vote onusien au cours duquel on put constater le refus de la France d’engager son véto pour bloquer le vote de cette résolution » a expliqué Christian Estrosi sur Twitter.

Et d’enfoncer le clou sans plus attendre pour fixer le principe d’une amitié renaissante, Mr Christian Estrosi de déclarer : « Je veux, ici, faire mienne cette phrase extraite du livre d’Esaïe…

« Pour Jérusalem, je ne me tairai point »

Et pour faire bon poids, d’annoncer : « Avec le soutien de ma majorité régionale, une subvention de 50.000 euros sera versée au courant du premier trimestre au KKL par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une association paragouvernementale qui s’occupe en particulier du reboisement des forêts victimes d’incendies criminels ou dus à une saison spécialement longue et chaude ».

Voilà qui n’a pas manqué de faire des remous !

En particulier chez plusieurs élus socialistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ce voyage et cette annonce constituent « du clientélisme pur », a dénoncé Mr Christophe Castaner, le chef de file des socialistes de la région lors des dernières régionales. Non seulement le contribuable paie le déplacement, mais on apprend qu’il engage la région pour acheter une clientèle, celle des « amis d’Israël ».

Sans se prononcer sur le fond, M. Castaner regrette que M. Estrosi conteste l’existence de la Palestine quand la France défend la position de l’équilibre. La France et les États-Unis préconisent la solution des deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité.

Il faut savoir que déjà M. Estrosi s’était inscrit en faux, en mars dernier, par rapport aux positions diplomatiques de la France et de ses partenaires, en recevant le maire de Yalta, ville de la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par la Russie.

Merci à vous Mr Estrosi pour votre soutien à Israël : Vous êtes le meilleur interlocuteur français qu’Israël ait rencontré depuis des lustres.

Merci à vous qui permettez aux natifs français nouvellement israéliens, (quel bonheur), de redire enfin du bien de la France !