Le mouvement Habad s’installe dans le 92e pays!

Désormais, le Laos aura droit à son Beit Habad! Le mouvement Habad qui est déjà présent et actif dans près de la moitié des pays du monde vient de rajouter ce pays d’Asie du Sud-Est à son palmarès.

Pour ce faire, le mouvement a acheté une villa de deux étages dans la ville de Louang Prabang, dans le nord du pays, à côté d’une maison d’hôtes très prisée par les touristes israéliens, notamment les jeunes qui ont achevé leur service militaire. La villa compte déjà un restaurant cachère et des cours de Torah! Aux offices du vendredi soir assistent une cinquantaine de personnes.

Le couple de ‘shli’him’, rav Shalom Glitzenstein et on épouse Tamar sont arrivés sur place au mois de décembre dernier et habitent sur place.

Jusqu’à présent, la présence Habad au Laos était épisodique et ne s’effectuait qu’en périodes de vacances.

Hormis son rôle traditionnel , l’importance de la présence des délégués Habad en Asie du Sud-Est a connu un net regain depuis le tsunami de 2004 et s’est poursuivie lors du tremblement de terre au Népal en 2015, dans la recherche de disparus ainsi que l’asile et le réconfort de touristes.

Photo Illustration