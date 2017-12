Le Moulin Doré: Le goût et la qualité au menu

Au cœur de la Moshava Guermanit, à Jérusalem, se trouve une pâtisserie unique: le Moulin Doré.

LPH vous invite à la découvrir.

Il y a un an, le Moulin Doré ouvrait en lieu et place de Rouah Hamatok, sur Emek Refaïm. Toujours aux commandes, Sarah Ayache et Avigaël Hen nous expliquent ce changement d’enseigne: »Rouah Hamatok est une enseigne qui a ouvert il y a 13 ans à Netanya. En 2006, une boutique ouvre à Jérusalem dont nous devenons responsables. L’année dernière, les quatre boutiques Rouah Hamatok (trois à Netanya, une à Jérusalem) deviennent Le Moulin Doré ».

L’expérience acquise pendant toutes ces années est donc une solide base pour porter encore plus loin le concept du Moulin Doré. »Nous proposons des pâtisseries, des viennoiseries, des cakes, biscuits secs, toutes sortes de pains et la fameuse baguette, avec également une carte lactée de restaurant et salon de thé ». Le Moulin Doré possède une terrasse spacieuse et agréable où l’on peut profiter d’un menu appétissant jusqu’à 19h. »Prochainement, nous ouvrirons plus tard dans la soirée », nous confient les deux responsables.

Le Moulin Doré se caractérise par un très bon rapport qualité prix. Les produits servis sont à base d’ingrédients sélectionnés. »Nous prêtons une grande attention à la qualité de nos matières premières », précisent Sarah et Avigaël, »Nos viennoiseries sont pur beurre, nos fromages sont 100% français et nous avons toute une gamme de produits sans sucre et sans gluten ».

Avec une cacherout Mehadrin Yeroushalayim et le choix proposé, Le Moulin Doré satisfait une large clientèle francophone, bien sûr, mais aussi israélienne et anglo-saxonne. »Nous accueillons nos clients avec beaucoup de chaleur, l’ambiance dans la boutique est très conviviale. Nombreux sont ceux qui nous confient revenir chez nous pour la qualité de nos produits mais aussi pour la bonne humeur qui règne ici ».

Et en prime, les deux responsables du magasin sont toujours à l’écoute des envies de leurs clients et savent adapter les pâtisseries et plats proposés aux demandes.

Le Moulin Doré c’est aussi un service traiteur pour vos événements petits et grands avec des buffets salés et/ou sucrés.

Quand on demande à Sarah et Avigaël ce qui rend Le Moulin Doré unique, elles répondent: »Nos produits, évidemment, mais aussi notre emplacement. Nous sommes les seuls à proposer des saveurs françaises à la Moshava. La décoration de la boutique est très accueillante et l’environnement se prête à passer un moment gastronomique inoubliable à Jérusalem ».

Pour aller plus loin

Le Moulin Doré, 44 Rehov Emek Refaïm, Jérusalem

Tel: 02-9414416