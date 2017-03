Moubarak va sortir de prison

D’après les médias égyptiens, l’ancien président Hosni Moubarak, qui a dirigé l’Egypte entre 1981 et 2011, devrait sortir de prison et rentrer chez lui dans quelques jours suite à une décision du procureur général. Cette information aurait été confirmée par l’avocat de Moubarak qui aurait déclaré lundi à la presse que son client ‘allait quitter d’ici un jour ou deux l’hôpital où il était maintenu en détention et retourner au sein de sa famille’. Il aurait précisé que l’annonce de sa prochaine libération avait été faite après le verdict du tribunal qui avait décrété que Moubarak n’était pas responsable de la mort des manifestants qui protestaient contre lui en 2011. Cette mesure en faveur de Moubarak survient après une longue procédure judiciaire très complexe et six ans d’emprisonnement après son éviction du pouvoir.