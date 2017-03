Mossoul: une attaque de la coalition fait un carnage parmi les civils

La chaîne Al-Jazeera rapporte qu’une attaque aérienne dee forces de la coalition sur la ville de Mossoul a fait au moins deux-cent morts parmi les civils. Plus les forces coalisées avancent dans la libération de la ville encore partiellement occupée par Daech, plus les combats se font meurtriers, car le périmètre d’action se réduit et les terroristes se sont mélangés à la population civile. Ainsi, en visant Daech, les bombes des forces coalisées s’abattent sans distinction sur des populations civiles également.

Il s’agit d’un scénario connu des Israéliens, notamment face au Hamas à Gaza, à cette différence que ces deux-cent malheureux morts de Mossoul, hommes, femmes et enfants, ne provoqueront pas les indignations sélectives de la communauté internationale.

Photo Illustration