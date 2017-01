Moshé Zar: « Nous sommes en train de perdre le Néguev »

Moshé Zar, l’une des grandes figures du repeuplement juif de Judée-Samarie lance un cri d’alarme concernant la souveraineté juive dans le Néguev. Il a raconté qu’il a voyagé dans la région de Beer Sheva et a constaté avec consternation à quel point le Néguev est aujourd’hui conquis de manière rampante par les Bédouins. « Les clichés aériens actuels du Néguev n’ont rien à voir avec ceux que j’ai connus autrefois ».

Moshé Zar estime que les Bédouins sont devenus les « maîtres du Néguev » et qu’il va devenir très difficile de revenir en arrière à cause de la fameuse coutume juridique qui veut qu’une personne qui est installée sur une terre non revendiquée durant un certain nombre d’années en devient propriétaire. (non-valable pour les Juifs!). Il demande l’intervention urgente et ferme de l’Etat avant que cele ne devienne irréversible.

« Je n’éprouve aucune haine emvers les Bédouins mais je déteste ceux qui violent la loi sans que l’Etat n’intervienne », précise-t-il.

Photo Koby Gideon / Flash 90