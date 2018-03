Moshé, Yossef, David ! Venez ici immédiatement!

Ah ces petits, ils n’en font décidément qu’à leur tête !

Vous savez pourquoi ? Parce que les petits d’apparence sont de véritables géants. En effet, Moshé était le petit de la famille et voilà qu’il nous a donnés … la Torah. David était, non seulement, le petit mais en plus exclu de la famille et voilà qu’il devient le Roi d’Israël jusqu’à la fin des temps. Quant à Yossef, “vilain petit canard” de la famille, il a failli être réduit au silence mais voilà il est le tsadik ! Le juste, celui qui se contrôle au-delà de la normale et devient par des chemins détournés le vice-roi d’Égypte et donc du monde.

Je vais vous livrer un autre secret : Ces trois “petits” sont omniprésents dans la Torah mais aussi dans le texte de Dayenou (דיינו), que nous lirons dans la Haggadah de Pessah.

Les fameux Dayenou (דיינו) au nombre de 14 sont en réalité 28 puisque nous lisons un “oui” et un “non”. Chaque dayenou est ponctué par אלו et ולא, ces deux mots ont les mêmes lettres mais agencées dans un ordre différent, dans un sens puis dans l’autre (ישר והפוך) et de fait ils sont donc 28 mais cela va plus loin puisque le texte de la Hagadah nous dit: “A plus forte raison, il s’agit de bienfaits doubles et redoublés du Créateur (déversés) sur nous”

“על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו”

Et la Haggadah de répéter une nouvelle fois les 14 dayenou et avec ces 14 cela fait 42 !! (14 + 14 +14 = 42). Ce nombre de 42 est une allusion aux 42 voyages (haltes) du peuple juif dans le désert. Cette allusion est d’autant plus accentuée que les trois premiers Dayenou correspondent aux psoukim du début de la parashat massei (מסעי)

Les trois derniers Dayenou sont :

S’il nous avait amenés (rapprochés) devant (avant) le Har Sinaï mais ne nous avait pas donné la Torah cela nous aurait suffi !

S’il nous avait donné la Torah mais ne nous avait pas faits entrer en Eretz Israël cela nous aurait suffi !

S’il nous avait fait rentrer en Israël mais ne nous avait pas construit le Beth Hamikdash cela nous aurait suffi !

La question qui se pose est évidente : quel intérêt aurait eu le peuple d’Israël d’arriver jusqu’au Har Sinaï et de ne pas recevoir la Torah ? En effet, nous savons que le monde n’a été créé que dans ce but. Le peuple n’a été libéré qu’à cette fin, la promesse a été donnée, alors de quelle sorte de Dayenou s’agit-il ? Quel projet aussi important que celui du don de la Torah peut être remplacé par une “balade” dans le désert du Sinaï ??

En hébreu le mot approche (קרבנו) se comprend par une approche physique mais également par un rapprochement spirituel vers le Créateur. De même le mot devant (le har sinai) s’ecrit לפני et il se comprend aussi en hébreu par avant – donc dans un mouvement dans le temps et non dans l’espace – et de fait il s’agirait d’un don de la Torah bien antérieur à celui que nous aurions pu connaître physiquement au Har Sinaï mais d’une dimension autrement plus importante. Il s’agit en fait de ce que les Sages expliquent à propos des Avoth : Avraham, Its’hak et Yaakov et par la suite les 12 tribus qui vont, elles aussi, étudier et accomplir la Torah transmise de père en fils avant qu’elle ne soit donnée.

Pour reprendre le fameux texte du Dayenou :

S’il nous avait amenés (rapprochés) devant (avant) le Har Sinaï mais ne nous avait pas donné la Torah cela nous aurait suffi !

Il s’agit donc de Yossef Hatsadik qui se trouve physiquement devant le Har Sinaï mais dans un tombeau en chemin pour Canaan, donc Yossef arrive effectivement jusqu’au Har Sinaï mais ne reçoit pas la Torah de son vivant.

S’il nous avait donné la Torah mais ne nous avait pas faits entrer en Erets Israël cela nous aurait suffi !

Il s’agit bien évidemment de Moshé Rabbenou !! Puisque c’est lui qui nous a transmis la Torah reçue d’Hachem mais – à son désespoir – n’accompagnera pas le peuple Juif en Israël.

S’il nous avait fait rentrer en Israël mais ne nous avait pas construit le Beth Hamikdash cela nous aurait suffi !

Vous l’avez compris il s’agit bien évidemment de David Hamelekh car il a agrandi les frontières d’Israël (le grand Israël) mais n’a pas mérité de construire le Beth Hamikdash et son fils réalisera cette œuvre magistrale.

Cela va bien plus loin, car la Hassidout qui fut diffusée dans le monde depuis le 17ème siècle est de l’ordre de MatanTorah, elle correspond à la partie cachée de la Torah, qui est, enfin, révélée de façon extraordinaire.

La suite vous la connaissez : nous sommes rentrés en Israël de façon incroyable il y a de cela 70 ans.

Et du fait des dévoilements de la Torah, par le biais de la hassidout, et du retour au pays nous nous trouvons au sein du 42ème voyage : celui de la reconstruction du troisième Temple très bientôt de nos jours. Amen !

