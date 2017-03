Moshé Yaalon quitte le Likoud

L’ancien ministre de la Défense a officiellement quitté le Likoud. Il avait adhéré à ce parti en novembre 2008 et avait été placé à la huitième place lors des primaires, ce qui est rare pour un « nouveau venu ». Après la formation du gouvernement Netanyahou, il avait été nommé vice-Premier ministre, ministre des Enjeux stratégiques et membre du cabinet politico-sécuritaire. C’est en mars 2013 qu’il fut nommé ministre de la Défense, poste qu’il quitta au mois de mai 2016, après qu’il ait appris que le Premier ministre désirait le nommer aux Affaires étrangères et mettre Avigdor Lieberman à sa place. Il avait quitté son poste de député en même temps.

Il y a quelques jours, Moshé Yaalon a annoncé qu’il créait son propre parti et dimanche, il a envoyé sa lettre de démission du Likoud.

Photo Miriam Alster / Flash 90