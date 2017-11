Moshé Yaalon poursuit ses attaques acerbes contre Binyamin Netanyahou

L’ancien ministre de la Défense Moshé (Boguy) Yaalon profite de chaque tribune pour attaquer le gouvernement dont il a fait partie et surtout son chef Binyamin Netanyahou. Lors d’une table ronde à Herzliya, l’ancien ministre a exhorté le Premier ministre à démissionner « avant que l’affaire dite des sous-marins ne devienne un dossier judiciaire contre lui »! Employant des mots très durs, il a notamment dit: « Tous les proches du Premier ministre sont aujourd’hui soumis à une enquête policière comme suspects de graves infractions pénales comme celle de corruption, et lui n’en savait rien?? Alors, s’il n’en savait rien, c’est qu’il est un piètre directeur qui a échoué dans le choix de ses collaborateurs ainsi que dans la gestion du pays. C’est donc avec tristesse que je lui suggère qu’il rentre chez lui. Et s’il était au courant, qu’il aille en prison! Sur le plan public, il est fini, et plus tôt il rentrera chez lui mieux ce sera pour ne pas porter atteinte au pays »!!

Parlant des attaques dont a été l’objet le président Rivlin après son refus de grâcier El-Or Azaria, Moshé Yaalon a déclaré: « Lorsque l’on mène une politique de division et d’incitation à la haine, lorsque l’on est occupé que par sa survie politique et non par les intérets de l’Etat alors on en arrive à une campagne orchestrée contre le président, symbole de l’Etat. Il s’agit d’une déliquescence du sens de l’Etat… ». Il a également accusé Binyamin Netanyahou « d’envoyer ses sbires pour s’en prendre à tous ceux qui vont à l’encontre de ses intérêts ».

L’ancien ministre a également dit ne pas regretter avoir dénoncé dès le lendemain l’acte d’El-Or Azaria, »contre vents et marées ».

La dureté des attaques de Moshé Yaalon contre le Premier ministre a sans doute aussi pour origine le fait qu’il se rend compte qu’en claquant la porte du gouvernement et annonçant sa volonté de briguer un jour la place de Premier ministre il a raté son coup. Sondage après sondage, l’ancien ministre de la Défense n’atteint pas le seuil d’éligibilité, ce qui montre que le grand public ne le suit absolument pas dans ses attaques répétées contre le Premier ministre. Elles donnent plus le sentiment de revanche et de frustration qu’autre chose. Peut-être se verra-t-il offrir une opportunité de rejoindre un bloc de centre-gauche, mais alors que dire de sa fiabilité politique et de son combat « pour un retour des valeurs »…?

