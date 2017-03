Moshé Yaalon crée son parti politique

L’ancien ministre de la Défense Moshé (Boguy) Yaalon a annoncé qu’il crée son propre parti politique. Sérieusement épinglé dans le rapport du Contrôleur de l’Etat sur l’Opération Tsouk Eitan, Moshé Yaalon a pourtant choisi ce moment pour annoncer sa décision et confirmer qu’il briguerait le poste de Premier ministre.

L’ancien ministre a expliqué ses raisons, montrant qu’il lorgne désormais vers l’électorat du centre voire du centre-gauche: « Ce qui détruit aujourd’hui le pays ce sont l’incitation, la haine, le débat violent, la persécution des minorités et la délégitimation des médias ». Une belle manière de tenter de les mettre de son côté.

Concernant le rapport lui-même, il a qualifié de « grave erreur » le fait d’avoir complimenté le ministre Naftali Benett. Il a accusé le président de Habayit Hayehoudi de s’être rendu sans autorisation sur le terrain pour y rencontrer des officiers afin de recueillir des informations et les diffuser aux médias. Il a aussi égratigné sans les nommer d’autres ministres et députés qui ont fait des déclarations « dans le but d’obtenir des ‘likes’ sur Facebook et des gains politiques ».

L’ancien ministre n’a pas donné de détails quant au nom du nouveau parti, sa plateforme politique ou des personnalités qui marchent avec lui ou sont susceptibles de le rejoindre.

