Moshé Yaalon attaque Avigdor Lieberman

L’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon a critiqué son successeur dans un domaine où il est effectivement assez vulnérable: les déclarations flamboyantes non suivies d’effets (et des faits). Lors d’une table ronde avec des journalistes, Moshé Yaalon a dit: « Rappelez-vous toutes les déclarations qu’Avigdor Lieberman a lancées en l’air lorsque j’étais en poste et lui dans l’opposition: critique systématique de notre politique envers les terroristes, appel à l’éradication du Hamas, à un ultimatum de 48h à Ismaïl Hanyeh, à une Opération Rempart 2 en Judée-Samarie etc. Alors pourquoi ne fait-il rien de tout cela maintenant qu’il est à ma place?? C’est pour cela que face à ce genre d’attitude je n’achèterais même pas une voiture d’occasion à ces gens, je ne leur accorde aucune confiance ».

Concernant son avenir politique – pas très encourageant si l’on en croit les sondages – Moshé Yaalon a indiqué être en train de construire une force politique et qu’il est en contact avec différents milieux et personnalités qui sont intéressés à le rejoindre. Il s’est défini politiquement comme étant de « droite libérale et étatique » comme le Likoud de Menahem Begin.

Il a aussi évoqué l’affaire El-Or Azaria qui n’est toujours pas finie et dans laquelle il porte une responsabilité certaine: « SDi El-Or Azaria avait avoué son erreur immédiatement, les choses n’en seraient pas arrivées là »!

Photo Miriam Alster / Flash 90