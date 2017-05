Moshé Yaalon a appellé Donald Trump à se méfier de Mahmoud Abbas

Le Jerusalem Post révèle que l’ancien ministre de la Défense Moshé (Boguy) Yaalon avait rencontré une équipe de proches conseillers de Donald Trump encore avant sa victoire aux élections, et leur avait demandé de n’accorder aucune confiance en Mahmoud Abbas. Après l’élection de Donald Trump, ces conseillers de campagne ont obtenu des postes-clé dans la nouvelle Administration.

Lors de cette conversation, Moshé Yaalon avait notamment dit à ses interlocuteurs que l’objectif des leaders arabes palestiniens – Mahmoud Abbas inclus – n’est pas de partager la terre avec Israël mais de « libérer » toute la « Palestine ». « Mahmoud Abbas ne livrera pas la marchandise comme vous l’epérez », avait souligné le ministre israélien, rajoutant que le chef de l’Autorité Palestinienne n’est aucunement un partenaire pour un « deal » avec Israël au sens où l’entend Donald Trump.

Et après la rencontre de mercredi entre le président américain et le chef de la centrale terroriste, Moshé Yaalon a estimé que rien de nouveau n’est sorti de ces entretiens, et que le président américain, malgré sa bonne volonté, n’arrivera pas à rapprocher les positions car les Arabes palestiniens ne bougeront jamais d’un pouce.

« Dans un premier temps Donald Trump va montrer sa bonne volonté puis il se rendra compte au moment de vérité que les Arabes palestiniens refusent toute paix définitive, comme s’en sont rendus compte les présidents américains successifs », a rajouté Yaalon.

A court et moyen terme, Moshé Yaalon recommande aux Américains d’aider à développer l’économie arabe palestinienne en Judée-Samarie tout en laissant à Israël les mains libres sur la sécurité de ces territoires.

Photo Miriam Alster / Flash 90

