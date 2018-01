MOSHE RABBENOU PROSCRIT DE LA TERRE ?

Ce titre est provocateur mais la vie de Moïse n’est-elle pas exceptionnelle depuis sa naissance, hors du commun jusqu’à sa mort où c’est Hashem lui-même qui lui prodigue les derniers devoirs.

Après une naissance tumultueuse sur terre, il ne doit la vie sauve qu’à l’idée de sa mère de le mettre à flotter sur le Nil dans un berceau d’osier. C’est le début de son destin hors de la terre.

Son premier acte d’homme est de sortir vers ses frères et en voyant l’Egyptien frapper l’Hébreu, il le tue et l’enterre dans le sable après avoir vérifié que personne ne le voit. Quand il réalise que son geste est connu et que la terre n’a pas caché son acte, il s’enfuit et devient berger c’est-à-dire un nomade qui se déplace au gré des pâturages donc détaché d’une quelconque relation avec le lieu, autrement dit avec la terre.

Lors des plaies que Dieu fit abattre sur l’Egypte il demanda à Aaron de frapper avec le bâton pour les deux premières plaies, à savoir le sang et les grenouilles, puisqu’elles faisaient intervenir le Nil et il avait conservé une reconnaissance envers le fleuve qui l’avait accueilli et avait justifié son nom de « Moïse sauvé des eaux ».

Par contre, quand Hashem lui a demandé de parler au rocher c’est Moshé lui-même qui frappe le rocher par deux fois, comme s’il gardait une rancune avec la Terre. Cette faute sera considérée par l’Eternel comme très grave puisqu’elle entrainera pour Moshé l’interdiction d’entrer en Terre Promise. Cette punition parait très lourde à Moshé Rabbénou car elle ne lui permet pas de réaliser effectivement toutes les lois relatives à la Terre d’Israël, lois qu’il a enseignées en détail aux Bné Israel. C’est encore une cassure avec la terre car respecter ces lois c’est s’en rapprocher réellement et cela encore est interdit à Moshé Rabbenou.

Dans un précédent exposé j’ai eu l’occasion d’expliquer qu’Hashem s’est révélé à Moshé en tant que maitre du Temps au Buisson ardent, tandis qu’il s’était révélé aux patriarches en tant que maitre de l’Espace. Pour cette raison nous devons dans toutes les Bérakhot rappeler Hashem-maitre du Temps et Mélekh Haolam- maitre de l’Espace. C’est ce qui explique l’anomalie bien connue: dans la première Bérakha de la Amida-shmoné Esré en se référent aux patriarches on ne prononce pas « Mélekh Haolam » qui ferait double emploi avec la référence patriarcale.

On peut donc dire sans crainte que Moshé est, par sa nature, au dessus de la notion d’Espace. Dans cette perspective, on peut comprendre qu’il lui est impossible d’accéder au minimum accordé au dernier des humains de posséder sur terre comme dernière demeure un lopin de terre de quatre coudées sur une de large. Mais comme il s’agit de Moïse, le plus grand de nos prophètes, c’est Hashem lui-même qui prend soin de lui, le proscrit de la terre, pour que sa sépulture reste inconnue et ne donne lieu à aucun pèlerinage.

Pierre Moshé Zenou