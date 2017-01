Moshé Gafni: « Le transfert de l’ambassade à Jérusalem est superflu »

Une nouvelle fois, un politicien orthodoxe adopte une position en porte-à-faux avec les intérêts nationaux d’Israël et apporte un soutien objectif à ceux qui luttent contre l’Etat juif. Moshé Gafni (Yahadout Hatorah) a évoqué le transfert éventuel de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et dénoncé l’intention de Donald Trump: « Il s’agit d’un acte superflu car nous n’avons pas besoin de l’accord des nations pour savoir combien Jérusalem nous est chère. Le maintien du respect du Shabbat à Jérusalem et le respect du Mont du Temple par les Juifs (c’est à dire l’interdiction pour les Juifs d’y monter) sont plus importants que le transfert de l’ambassade américaine ».

Sur une autre question également, le président de la commission des Finances a montré que ses intérêts sectoriels étroits passent avant les intérêts nationaux. Il a annoncé qu’il convaincra les députés de son parti de voter contre l’annexion de Maale Adoumim! La raison? Le maire de la ville Benny Cashriel mettrait des bâtons dans les roues dans l’installation d’orthodoxes dans sa ville…

