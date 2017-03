Moshé Feiglin lance officiellement son nouveau parti

L’ancien député Likoud Moshé Feiglin, qui a fondé un parti après sa défaite aux dernières élections où il a été exclu de la liste, a pris la parole mardi soir devant 2 000 personnes venues fêter avec lui le lancement de sa nouvelle formation, Zehout (identité), qui a tenu sa première convention dans le port de Tel Aviv.

Feiglin a évoqué le rapport du Contrôleur de l’Etat sur l’opération Tsouk Eytan, publié dans la journée, se montrant particulièrement critique envers le gouvernement dans sa conduite du conflit. Il lui a reproché notamment ‘d’avoir envoyé les soldats dans des ruelles piégées de Gaza’ et de ne pas avoir cherché réellement à vaincre le Hamas.

Feiglin a ensuite présenté les grandes lignes de son programme politique, appelant notamment à ‘étendre la souveraineté israélienne sur toute la terre d’Israël’. Il a ajouté : « Zehout préservera les droits de l’homme des citoyens, juifs et non juifs, et proposera plusieurs options aux Arabes de Judée-Samarie : vivre en territoire israélien avec le statut de résident permanent, bénéficier d’une aide à l’émigration pour ceux qui le souhaitent, ou obtenir la citoyenneté israélienne s’ils prouvent leur loyauté envers l’Etat d’Israël et sont associés à la préservation de sa sécurité ».

Puis il a proclamé: « Nous vivons un événement historique, un moment où l’on commence à rendre l’Etat au peuple. Le parti Zehout présente enfin une perspective claire pour l’Etat d’Israël ».