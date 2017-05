Moshé Feiglin: « Israël est responsable de décision de l’Unesco »

L’ancien député Likoud Moshé Feiglin, aujourd’hui président du parti Zehout, estime que la résolution votée à l’Unesco est due à l’attitude du gouvernement israélien concernant le Mont du Temple. Moshé Feiglin explique que le Mont du Temple est le cœur de Jérusalem et « qu’il n’y a pas de corps sans cœur ». Il note ensuite que depuis quelques mois, le nombre d’agents du Waqf a augmenté sur l’Esplanade du Temple avec l’accord d’Israël et qu’ils seront autorisés à se déplacer en uniforme. Par ailleurs, il note les différentes restrictions décidées par le Premier ministre concernant la présence juive sur le Mont du Temple. Et il conclut: « Si nous-mêmes cédons la souveraineté et la gestion du Mont du Temple à des mains étrangères, que pouvons-nous attendre de l’Unesco?? »

Photo Orel Cohen / Flash 90