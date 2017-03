Moscou : le nouvel ambassadeur d’Israël présente ses lettres de créance

Le nouvel ambassadeur d’Israël à Moscou Gary Koren a présenté ses lettres de créance au président russe Vladimir Poutine. Koren a dirigé par le passé le département Europe-Asie au ministère israélien des Affaires étrangères et a effectué des missions diplomatiques en République tchèque, en Lituanie et en Lettonie. Koren est né et a grandi à Riga, en Lettonie, lorsque ce pays était rattaché à l’Union soviétique. Il est monté en Israël en 1973 avec ses parents. APrès des études au lycée, il a fait son service militaire et a combattu, en tant qu’officier, dans les forces blindées au cours de la première guerre du Liban.