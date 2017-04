Moscou : centenaire du théâtre Habima

A l’occasion d’un congrès de l’organisation Limmud-FSU qui s’est ouvert ce jeudi à Moscou, une visite a eu lieu au domicile de l’acteur et metteur en scène Yevgeny Vakhtangov (1883-1922), l’un des fondateurs du théâtre Habima qui a vu le jour à Moscou en 1917, il y a tout juste cent ans, et est devenu par la suite le théâtre national d’Israël. Ce ‘pèlerinage’ s’est déroulé en présence des membres de la direction de Limmud-FSU et des plus célèbres acteurs de ce théâtre, curieux de voir ‘où tout avait commencé’. Limmud-FSU organise régulièrement, depuis plus de trente ans, des séminaires ‘dynamiques et pluralistes’ dans le monde entier, permettant d’étudier la culture juive ainsi que l’histoire du peuple juif et de l’Etat d’Israël.