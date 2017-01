Moscou: accord Fatah-Hamas pour un cabinet d’union intérimaire

Les difficiles relations entre les deux mouvements terroristes Fatah et Hamas sont une nouvelle fois (provisoirement) en phase de réchauffement. Après trois jours de négociations à Moscou sous l’égide de Sergueï Lavrov, les représemtants de l’Autorité Palestinienne et du Hamas ont convenu pour la énième fois depuis 2006 de constituer un cabinet d’union intérimaire et d’organiser des élections.

Le représentant du Hamas au Liban Ali Baraka a confirmé que l’objectif principal de cet accord est d’organiser des élections « présidentielles » et législatives. La mise en application de l’accord n’attend plus que la signature de Mahmoud Abbas.

La période choisie pour un tel accord n’est pas fortuite. Le Hamas est dans une situation très difficile, notamment avec la pénurie d’électricité qui a provoqué une vague de protestations (et d’arrestations) dans la bande de Gaza.

Selon les termes de l’accord conclu à Moscou, dans un premier temps, les deux organisation organiseront des élections pour nommer un nouveau « conseil national » qui incluera des Arabes palestiniens non-membres de l’AP y compris des membres du Jihad Islamique.

Rien n’indique que ces nouvelles déclarations d’intention seront mises en application. On se souvient que l’an passé, les élections municipales avaient été annulées au dernier moment après qu’un tribunal dépendant de l’AP eut décrété qu’elles ne devraient se tenir qu’en Judée-Samarie et non à Gaza. Cette décision arrangeait d’ailleurs bien Mahmoud Abbas qui craint que le Hamas n’augmente son emprise en Judée-Samarie.

Certains analystes pensent que par le biais d’une union, Mahmoud Abbas voudrait renforcer son autorité face à la future Administration américaine qui promet d’être moins indulgente et complaisante envers l’AP que la précédente. C’est aussi la raison pour laquelle ces négociations se sont tenues à Moscou.

