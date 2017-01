La moralité excessive d’Israël est comprise dans le monde comme un aveu de criminalité

Il suffit de voir les titres des médias étrangers pour comprendre l’effet pervers de la mise en examen d’El-Or Azaria. La volonté maladive et diasporique de vouloir toujours montrer patte blanche face à une communauté internationale hypocrite pousse parfois à des extrêmes qui sont finalement interprétés à l’étranger non pas comme un label d’éthique mais comme un aveu de criminalité. Ainsi la volonté acharnée de maintenir des normes extrêmement élevées de moralité dans Tsahal, parfois au détriment de la sécurité des soldats, est finalement vue à l’étranger comme un aveu de culpabilité et de mentalité criminelle.

Dès l’annonce du verdict dans l’affaire El-Or Azaria, les grands médias étrangers ont rapidement montré la direction dans leurs gros titres:

CNN: « Coupable d’homicide – Un soldat israélien coupable d’avoir tué un suspect palestinien »

BBC: « Un soldat israélien inculpé pour un mort à Hevron – Un soldat israélien qui avait achevé un Palestinien blessé qui avait attaqué des soldats a été mis en examen pour homicide.

Sky News: « Un soldat israélien inculpé pour avoir tué un Palestinien blessé – Les juges ont certes reconnu que la victime d’El-Or Azaria était un ‘terroriste’ (ndlr: les guillemets sont de Sky News!) mais ils ont considéré qu’il avait fait usage d’une réaction disproportionnée ».

New York Times: « Le soldat israélienqui avait achevé un assaillant palestinien a été inculpé pour homicide ».

The Telegraph: « Un soldat israélien inclulpé pour avoir achevé un Palestinien blessé – Une foule en colère clame son innocence ».

Ma’an News Agency (agence de l’OLP): « Un soldat israélien déclaré coupable d’homicide pour l’exécution sommaire d’un Palestinien ».

Le Monde: « Israël: un soldat reconnu coupable d’homicide d’un Palestinien » (La une du journal publie aussi une photo d’El-Or Azaria souriant dans la salle d’audience du tribunal).

France 24: « Un soldat franco-israélien reconnu coupable d’homicide sur un Palestinien ».

20 minutes: « Israël: Un soldat franco-israélien qui avait tué un Palestinien reconnu coupable d’homicide – Il encourt jusqu’à vingt ans de prison ».

Etc..etc…etc…

Un grand merci à l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon, au chef d’Etat-major Gadi Eizencot, au Procureur et aux juges militaires et bien entendu à B’Tselem pour leur aimable collaboration.

Photo Illustration