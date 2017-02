Le ton montre entre Washington et Téhéran

La tension est montée d’un cran entre les Etats-Unis et l’Iran. Au lendemain de la décision américaine de rétablir des sanctions envers des entreprises ou des personnes liées au programme balistique iranien, les Gardiens de la Révolution ont procédé à de nouveaux tirs de missiles dans le cadre d’un vaste exercice militaire.

Pour les dirigeants iraniens c’était « la réponse aux menaces et sanctions américaines humiliantes » selon l’expression très usitée en Islam. Responsables politiques et dignitaires religieux iraniens ont redoublé de déclarations guerrières et ont exprimé leur « absence de crainte des Etats-Unis ». Le général iranien Amir Ali Hajizadeh, l’un des hauts gradés des Gardiens de la Révolution n’y est pas allé par quatre chemins: « Si l’ennemi ne s’aligne pas sur nos revendications, nos missiles s’abatteront sur lui ».

Le secrétaire à la Défense James Mattis est sorti de son silence et a souligné que l’Iran est un facteur de danger pour tout le Moyen-Orient mais aussi pour le monde libre: « L’Iran est aujourd’hui le plus grand Etat qui soutient le terrorisme dans le monde » a dit le chef des armées américaines.

Les nouvelles sanctions décidées par le président Trump ne visent pas uniquement des Iraniens. Elles touchent un éventail bien plus large allant de la Chine aux Emirats arabes en passant par le Liban. Toutes les entreprises ou personnes concernées seront interdites de commerce avec les Etats-Unis et verront leurs avoirs dans les banques américaines gelés.

Le conseiller à la Sécurité nationale (NSA) Michael Flynn a déclaré: « L’époque est finie où les Etats-Unis fermaient les yeux sur les activités subversives et l’agressivité iraniennes vis-à-vis des Etats-Unis et de la communauté internationale.

Tout ceci n’a pourtant pas empêché Arad Nir, le « spécialiste » de politique étrangère de la chaîne israélienne Aroutz 2 d’accuser samedi soir le président Trump « d’attiser les braises » entre les Etats-Unis et l’Iran!

Photo Twitter