Le ton monte entre Trump et le président mexicain

Il l’avait clairement annoncé pendant sa campagne et compte à présent réaliser son projet : le nouveau président des Etats-Unis Donald Trump est résolu à construire un mur entre les USA et le Mexique ‘pour endiguer l’immigration illégale’ et il a déjà signé un décret visant à ‘sécuriser la frontière sud des Etats-Unis’. Cette initiative a été vivement critiquée par le président mexicain Enrique Pena Nieto qui ne veut pas financer les travaux et estime, selon ses déclarations, que la construction de ce mur ‘divise au lieu d’unir les deux pays’. Trump a indiqué sur son compte Twitter que si le président mexicain ne comptait pas assurer ce financement, il était préférable qu’il annule sa visite à Washington, prévue la semaine prochaine.