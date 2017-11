Mont du Temple: le Waqf opposé aux caméras de vidéosurveillance

Le sheikh Omar al-Qiswani, directeur de la mosquée Al-Aqsa a dénoncé l’installation de caméras de vidéosurveillance à l’entrée de la mosquée. Il a accusé Israël « d’acte unilatéral et de provocation » et de ne pas avoir demandé d’autorisation aux Arabes palestiniens!

Ces caméras sont destinées à renforcer le contrôle des allées en venues dans la mosquée et faire prendre conscience aux fidèles qu’ils sont observés en permanence. Cette mesure a été rendue encore plus nécessaire avec les troubles qui ont éclaté cet été autour du Mont du Temple et l’utilisation de la mosquée pour entreposer des armes ou y prononcer des prêches incendaires contre Israël et les Juifs.

Mais pour le sheikh Qiswani, « Israël n’a aucun droit de faire quoi que ce soit sur le Mont du Temple qui appartient exclusivement aux Musulmans ».

Kamal Hatib, n°2 du Mouvement islamique arabe israélien et bras droit du sheikh Raed Salah a lui-aussi dénoncé cette installation, accusant « l’occupant de ne comprendre que le langage de la force et d’agir avec insolence ».

Et Adnan Al-Husseini, « gouverneur de Jérusalem » au nom de l’Autorité Palestinienne a quant à lui réaffimé « qu’il n’y aura pas d’Etat palestinien sans Jérusalem comme capitale selon les lignes d’avant 1967 ».

Photo porte-parole police