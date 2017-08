Mont du Temple: quand Moshé Gafni vole au secours des députés arabes…

Le débat interne au peuple juif quant à la montée dans certaines parties du Mont du Temple est légitime même s’il semble parfois anachronique. Les arguments halachiques sont pertinents d’un côté comme de l’autre, et finalement, chacun agit comme le lui permet ou lui interdit l’autorité rabbinique à laquelle il se réfère en général. Par contre, ce qui est grave, c’est lorsque des opposants à la montée de Juifs sur l’esplanande au nom de la halacha se rangent ouvertement du côté des députés arabes et font des déclarations irresponsables qui justifient notamment les violences antijuives et les attribuent aux Juifs eux-mêmes.

C’est ce qu’a fait – et pas pour la première fois – le député Moshé Gafni, de Yahadout Hatorah et membre du mouvement orthodoxe lituanien Deguel Hatorah. Le président de la commission des Finances a dénoncé avec des mots particulièrement durs le projet-pilote proposé par la police, qui entend réautoriser la montée de députés (et pas de ministres) sur l’Esplanade du Temple mais sans aucune couverture médiatique.

Dans le journal Yated Neeman, porte-voix de l’orthodoxie lituanienne, Moshé Gafni explique « qu’il y a une interdiction catégorique pour les Juifs de se rendre sur le Mont du Temple car c’est justement le lieu le plus sacré du peuple juif ». Puis il attaque et s’égare: « Cette interdiction est d’autant plus forte qu’il a été prouvé qu’elle engendre des violences et une Intifada mettant des vies en danger. Cette chose (la montée de Juifs) provoque des réactions dans le monde musulman à travers la planète, même chez ceux qui n’ont rien contre Israël, et les transforment en anti-juifs car ils craignent pour leurs lieux saints »(sic).

Le député poursuit: « Ce programme-pilote démontre de la stupidité, de l’ignorance, du nationalisme, de l’irresponsabilité totale et surtout un manque de crainte de D.ieu, c’est pour cela que je m’oppose farouchement à ce plan malheureux ».

Ce projet-pilote devait déjà être mis en application plus tôt, mais il a été repoussé après les émeutes autour du Mont du Temple. Ces violences sont l’une des preuves de la nullité des arguments avancés par Moshé Gafni. Elles ont débuté après l’attent commis sur le Mont du Temple lors duquel deux policiers druzes israéliens avaient été assassinés.

Il est regrettable de voir que des députés orthodoxes prennent appui sur un débat halachique interne au peuple juif pour apporter des arguments à leurs collègues arabes qui se feront un malin plaisir de citer lors de leurs harangues depuis la tribune de la Knesset.

S’il y a des personnes irresponsables dans cette histoire, c’est essentiellement chez eux qu’il faut chercher.

Photo Hadas Parush / Flash 90