Mont du Temple: les ministres et les députés bientôt autorisés à y monter ?

Binyamin Netanyahou a décidé de permettre à nouveau aux députés et aux ministres, d’ici trois mois, après le Ramadan, de monter sur le Mont du Temple. Toutefois, l’autorisation définitive dépendra de la situation sécuritaire. Le débat sur la question s’est déroulé au sein du cabinet du Premier ministre avec la participation du ministre de l’Intérieur Guilad Erdan, du chef du Shin Bet Nadav Argaman, du commandant de la police de Jérusalem Yoram Halévy et du conseiller spéciale de Netanyahou Itshak Molkho. De plus en plus de Juifs se rendent au Har Habayit : une hausse de 40 % a été enregistrée cette année.