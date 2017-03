Mont du Temple: le juge Eliyakim Rubinstein contre l’augmentation des effectifs du Waqf

Lors d’un débat à la Cour suprême sur le Mont du Temple, le vice-président de la Cour, Eliyakim Rubinstein a évoqué l’annonce faite la semaine dernière par le gouvernement jordanien de son intention d’augmenter le nombre de membres du Waqf sur le Mont du Temple. Le royaume hachémite, qui détient la gestion du site par suite d’une abdication israélienne, entend augmenter les effectifs à mille. Les employés du Waqf sont notamment affectés à suivre, encadrer, surveiller et filmer les visiteurs juifs afin qu’à D.ieu ne plaise ils ne se mettent à murmurer des prières, sortir un sidour de leur poche ou pire encore, se prosterner.

Le juge Rubinstein a posé la question que se posent depuis longtemps de très nombreux citoyens: « Jusqu’à où sommes nous prêts à accéder à leurs exigences dans le seul but d’obtenir et maintenir le calme sur l’Esplanade? »

Ce débat intervenait suite à une saisie de la Cour suprême par le Forum des Professeurs pour un Israël Fort qui demande qu’elle ordonne au Premier ministre et au ministre de la Sécurité intérieure d’empêcher l’arrivée de nouveaux membres du Waqf. Le Forum demande aussi à ce que les gardes chiourme du Waqf se tiennent désormais à distance respectable des visiteurs juifs afin de ne plus les importuner par leurs remarques désagréables, leurs insultes ou leur manière de filmer leurs faits et gestes.

Le juge Eliyakim Rubinstein estime avec raison qu’Israël cède trop face aux Jordaniens. « Notre honneur national ne doit pas être un souffre-douleur et la question est de savoir jusqu’à où sommes nous prêts à reculer juste pour obtenir un peu de tranquillité », a-t-il conclu.

L’avocat Avinoam Segal-Elad, qui représente le Parquet, donc l’Etat face aux requérants, a indiqué que la demande jordanienne est actuellement étudiée par le gouvernement israélien face aux autorités jordaniennes.

Le représentant de la police du district de Jérusalem, Doron Tordjman a indiqué que si cela ne tenait qu’à la police, elle s’opposerait à ce renfort massif d’employés du Waqf.

Mais cela ne tient pas qu’à la police…

