Mont du Temple: députés arabes et dignitaires religieux attisent les foules

L’irresponsabilité et l’esprit de provocation règnent en maîtres chez les responsables politiques et religieux de la population arabe israélienne. De violents heurts se déroulent entre des fidèles musulmans et les forces de police en plusieurs endroits de la Vieille ville ainsi que dans des rues adjacentes des remparts.

Les heurts les plus violents ont lieu près de la Porte de Lions où une foule a tenté de pénétrer de force sur l’Esplanade du Temple, avec à sa tête des députés de la Liste arabe unifiée, des responsables du Waqf et le mufti de Jérusalem qui sont venus se joindre aux manifestants. Ce dernier avait appelé les Musulmans du pays à venir en masses et à se rendre sur le Mont du Temple sans passer par les portiques de sécurité.

Le député Jamal Zahalka a aboyé comme d’habitude et accusé Israël de vouloir « renforcer l’occupation de Jérusalem sous prétexte d’impératifs sécuritaires » (sic). Il a attribué d’avance à Binyamin Netanyahou la responsabilté de toute dégradation de la situation.

La police a dû utiliser des moyens de dispersion de manifestants. Ce sont près de six-mille hommes qui ont été mobilisés pour assurer la sécurité dans la capitale israélienne.

#شاهد| حي وادي الجوز بمدينة #القدس قبل قليل بعد منع المئات من … #شاهد| حي وادي الجوز بمدينة #القدس قبل قليل بعد منع المئات من الشبان الوصول إلى أبواب الأقصى والبلدة القديمة Posted by ‎وكالة صفا‎ on Freitag, 21. Juli 2017

#مباشر : من منطقه راس العامود في هذه الاثناء ، حيث قامت قوات الاحتلال بمنع المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى . Posted by ‎المكبر نت | mukaber.net‎ on Freitag, 21. Juli 2017

#شاهد_هون_فيديو كيف ندخل وغيرنا نمنع؟#ما_زال_مغلق #ما_زال_مغلقا Posted by ‎شبكة هون الإعلامية‎ on Freitag, 21. Juli 2017

#شاهد_هون_فيديو كيف ندخل وغيرنا نمنع؟#ما_زال_مغلق #ما_زال_مغلقا Posted by ‎شبكة هون الإعلامية‎ on Freitag, 21. Juli 2017

