Le Mont du Temple a été fermé………aux Musulmans !

Bien évidemment, les réactions hostiles ne se feront pas attendre et les musulmans du monde entier appeleront encore et encore à la Guerre Sainte.En attendant, ils pourront crier au Loup, la police Israélienne a déclaré que malgré l’incident, les visites Juives au Mont du Temple se déroulent comme prévu.La fermeture de l’accés aux visiteurs Musulmans a pour objectif de retrouver les lanceurs de pierres.Ainsi, en fermant l’accés, il sera plus facile de retrouver les coupables. Il faudra bien qu’ils finissent par sortir !Ce mois-ci est le mois du Ramadan, du coup, les musulmans prient pendant la journée et mangent le soir.Le Ramadan est en général un mois durant lequel les attaques terroristes sont plus fréquentes.Heureusement, les forces de sécurité Israéliennes y sont préparées et notamment à Jérusalem et dans sa vieille ville.C’est pour cela que les effectifs ont été renforcés autour des entrées Musulmanes du Mont du Temple.Cette forte présence est dissuasive, les prières du vendredi dernier se sont d’ailleurs déroulées sans incident…..Il est probable que l’accés au site aux Musulmans sera ré-ouvert dés que les lanceurs de pierres auront été interpelés….Source Koide9enisrael