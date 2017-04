Mont Herzl: inauguration du nouveau Mémorial pour les soldats de Tsahal

Le nouveau Mémorial national des soldats de Tsahal a été inauguré dimanche matin au Mont Herzl. Il s’agit d’une structure qui pour la première fois concentre en un seul endroit les noms de tous les soldats tombés durant toutes les guerres d’Israël ainsi que dans l’époque qui l’a précédée. La partie la plus importante et émouvante de ce bâtiment est un mur circulaire de dix-huit mètres de haut composé de plus de vingt-mille petites pierres portant chacune le nom des soldats tombés avec la date de leur mort ainsi qu’une petite lumière qui sera allumée durant la Journée du Souvenir. Parmi les matériaux utilisés pour la construction de ce mémorial on trouve des matériaux généralement destinés à la fabrication des chars et blindés, ceci pour symboliser l’espoir de paix et la vision prophétique d’Isaïe sur les épées qui se transformeront en soc de charrues.

Les visiteurs pourront aussi consulter des données digitales présentant en détail la biographie que chaque soldat, policier ou agent des services de sécurité et les circonstances de leur mort.

La cérémonie s’est déroulée en présence de toutes les hautes autorités de l’Etat: le président Reouven Rivlin, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, les ministres de la Défense Avigdor Lieberman, le ministre de la Sécurité intérieur Guilad Erdan, le chef d’Etat-major Gadi Eizencot, le commandant de la police Rony Alsheikh, le directeur du Mossad Yossi Cohen, le directeur du Shin Bet Nadav Argaman etc.

Dans son intervention, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a salué les familles endeuillées présentes et a insisté sur la symbolique de Tsahal comme reflet de la population avec les guerres d’Israël qui ont fauché la vie d’hommes et de femmes de tous les secteurs de population: Juifs, Arabes musulmans, Bédouins, Chrétiens, Druzes, Tcherkesses, tous morts pour que vive l’Etat d’Israël.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90