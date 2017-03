Mont Herzl: commémoration pour les soldats sans sépulture

Une cérémonie a eu lieu, comme chaque année, à l’occasion du 7 Adar, au cimetière militaire du Mont Herzl en souvenir des soldats morts sans sépulture. Cette date a été choisie par l’aumônerie militaire car elle correspond dans le calendrier juif à celle de la naissance mais aussi de la mort de Moïse, décédé à 120 ans sans que l’on connaisse le lieu où il a été enterré. Le président de l’Etat Ruby Rivlin, invité à prendre la parole au cours de la commémoration, a déclaré que ‘la société israélienne et son gouvernement mettraient tout en œuvre pour rapatrier les corps des soldats Hadar Goldin et Oron Shaoul, disparus à Gaza pendant l’opération Tsouk Eytan et détenus par le Hamas’. Il a ajouté : ‘Ceux qui chercheront à nous porter atteinte trouveront en face d’eux une armée déterminée, forte, prête et unie qui ripostera de façon musclée à toute menace dans un rayon proche ou lointain ».