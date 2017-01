La moitié des des lycéens israéliens boivent de l’alcool régulièrement !

Une nouvelle étude montre que pratiquement la moitié des lycéens israéliens boivent de l’alcool régulièrement et qu’un sur huit fume des cigarettes ! Le ministère de la Santé a rendue publique l’enquête sur la consommation d’alcool et le tabagisme chez les jeunes israéliens lors d’une audience du Comité spécial de la Knesset sur les drogues et sur l’abus d’alcool. Les résultats de l’étude révèlent des chiffres inquiétants….Détails……

Selon l’étude, 5% des garçons et 2.3% des filles en milieu scolaire fument régulièrement du tabac. 2,3% des élèves de sexe masculin dissent fumer régulièrement des cigarettes et 3,6% dissent qu’ils utilisent régulièrement des narguilés. Parmi les étudiantes, 1% disent qu’elles fument régulièrement des cigarettes et 1,8% utilisent des narguilés. Dans les lycées israéliens, le problème est beaucoup plus grave. 23,3% des élèves de sexe masculin fument du tabac et 10,6% des élèves de sexe féminin. 13% des lycéens de sexe masculin dissent fumer régulièrement des cigarettes tandis que 17,1% disent utilizer des narguilés. Parmi les étudiantes, 5% disent fumer des cigarettes tandis que 8,4% ont déclaré utilizer des narguilés. Les chiffres les plus inquiétants, cependant, sont liés à la consommation d’alcool : 65% des lycéens et 47% des lycéennes ont déclaré boire de l’alcool régulièrement ! Source Koide9enisrael