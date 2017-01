Le mois dernier a été le plus pluvieux mois de Décembre depuis 1992…

L’augmentation des précipitations en Décembre a compensé la sécheresse du mois de Novembre, les niveaux de précipitations pour Décembre sontsupérieurs à la moyenne saisonnière dans le nord et le centre d’Israël….Détails…..

Mitzpe Harashim, au nord de Karmiel, a reçu le plus de précipitations avec pas moins de 437mm de pluie au cours du mois.

En second arrive le Kibboutz Ramat HaShofet avec 430mm de pluie.

En troisième place se trouve le Kibboutz Merom Golan, sur le plateau du Golan, avec 364mm de pluie.

Kedumim, dans la région de Samarie, a reçu 324mm de pluie, Safed 313mm, le Kibboutz Nahshonim, au sud de Rosh Haain, qui a vu 301mm de pluie.

Parmi les grandes villes, Haïfa arrive en tête avec 322mm de pluie, suivie par Kfar Hayarok près de Tel-Aviv, où 247mm ont été mesurés.

Jérusalem a reçu 170mm de pluie tandis que Beer Sheva n’en a reçu que 33mm. La ville la plus méridionale d’Eilat a reçu moins de pluie 2mm !

Depuis le début de la saison des pluies, Jérusalem a reçu 177mm de pluie, Tel Aviv 253mm et Haifa 344mm.

Le nord d’Israël et les plaines côtières ont reçu des précipitations entre 10 et 40% supérieures aux moyennes saisonnières.

Décembre a également été plus froid que la moyenne saisonnière dans l’ensemble du pays et a été le mois le plus froid depuis 1994.