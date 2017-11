Mohamed ben Salman: « L’ayatollah Khamenei est le Hitler du Moyen-Orient »!

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohamed ben Salman a accordé une interview au New York Times. Il n’a pas mâché ses mots contre l’Iran, qualifiant l’ayatollah Khamenei de « Hitler du Moyen-Orient ». Il a expliqué qu’il fallait apprendre de l’Histoire de l’Europe du XXe siècle qui montre que la politique d’apaisement ne fonctionne pas. « Nous ne voulons pas que ce qui s’est passé en Europe dans les années 1930-1940 se reproduise ici », a-t-il dit au journaliste Thomas Friedman.

Le prince héritier a exposé son plan de former une coalition arabe unie face à l’Iran avec le soutien du président Donald Trump dont il a loué les prises de position sans ambiguïté sur l’Iran. « C’est l’homme qu’il fallait au moment où il fallait », a-t-il indiqué.

Mohamed ben Salman a également exposé sa vision pour son pays: « Nous voulons faire revenir l’Islam à ses sources, comme nous l’a montré le prophète Mohamed et comme cela se passait en Arabie saoudite avant 1979, avec la mixité et le respect des Chrétiens et des Juifs »…

