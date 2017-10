Mode de scrutin: Binyamin Netanyahou souhaiterait rabaisser le seuil d’éligibilité

Selon le journaliste Amit Segal de Aroutz 2, le Premier ministre souhaiterait rabaisser le seuil d’éligibilité lors des prochaines élections en le ramenant de 3,25% à 2%. Ce seuil avait été relevé de 2% à 3,25% par la Knesset en mars 2014 mais avait notamment eu pour effet d’empêcher le parti Ya’had d’Elie Ishaï et Yoni Shetboun d’entrer à la Knesset. Ce parti avait obtenu 125.158 voix, soit 2,9%. Il manquait un peu moins de 12.000 voix à cette formation pour entrer à la Knesset avec trois ou quatre députés. Mais surtout, ce sont plus de 120.0000 voix de droite qui furent ainsi perdues et gaspillées. C’est ce que Binyamin Netanyahou voudrait éviter lors de prochaines élections.

Toujours selon Amit Segal, Binyamin Netanyahou voudrait aussi par ce moyen aider les partis Israël Beiteinou et surtout Shass, qui dans les sondages frôle le seuil d’inéligibilité. Mais paradoxalement, cette perspective a fait bondir le ministre de l’Intérieur Arié Dery, président de Shass, qui ne veut rien entendre d’un retour à la Knesset de son ennemi juré Elie Ishaï. Ce dernier a annoncé il y a quelques semaines que Ya’had sera à nouveau présent lors des prochaines élections. Des proches d’Arié Dery ont fait savoir à Binyamin Netanyahou « que leur président n’a pas besoin qu’on lui fasse de faveurs particulières » et que « Shass saura se renforcer par lui-même d’ici les prochaines échéances ». Le ministre lui-même a averti le président de la coalition David Bittan que cette loi ne passera pas si elle est présentée, car selon les accords, elle nécessiterait l’assentiment de tous les partis formant la coalition.

Plus tard, des proches du Premer ministre ont précisé qu’il s’agit pour l’instant d’une simple hypothèse de travail mais que toute modification du seuil d’éligibilité ne se fera pas sans l’accord de tous.

