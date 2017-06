Modé ani. Avraham Azoulay

Sur l’une des dernières vidéos qui tournaient récemment sur nos Smartphones, on posait la même question, à toutes sortes de personnes, plus ou moins connues, plus ou moins pratiquantes: ‘’Quelle est la première chose que vous faîtes en vous levant le matin’’? Chacun réfléchissait et répondait de façon tout à fait automatique : j’ouvre les yeux, je me brosse les dents, j’embrasse mes enfants, etc… Alors on leur reposait la même question en insistant…’’Non, la toute première chose‘’? Et alors la réponse, sans hésitation, évidente pour chacune et chacun était la même pour tous : Je dis ‘’Modé ani’’ !

Il faut avouer que ca donne une bonne bouffée d’air pur quand on entend de tous bords, affirmer à l’unisson que ces mots-là, sont les premiers prononcés dans la bouche d’une majorité de Juifs. Cela donne envie d’aimer encore plus ce peuple et cela tisse un lien spirituel entre tous ceux qui semblent d’horizons si lointains.

Dans la catégorie ‘’ bonnes nouvelles ‘’, il y a aussi celle qui annonce un consensus international autour des festivités à venir des 70 ans de l’Etat d’Israël.

En effet, pour ses 70 ans, Israël prévoit de recevoir près de 160 dirigeants venant du monde entier en avril prochain, pour fêter avec nous le miracle de l’existence de l’Etat d’Israël. L’initiative vient de notre Premier ministre Netanyahou qui envoie là un simple message, au monde entier mais aussi et surtout à son peuple parfois atteint de doutes quant à son droit d’exister sur sa terre. Non seulement Israël ne souffre pas d’isolement international, mais en plus, la plupart des pays cherchent à s’en rapprocher, à tous les niveaux.

La réaction des explorateurs, au retour de leur périple sur la terre d’Israël, reste un phénomène encore d’actualité. On est en droit de se poser la question, si oui ou non, nous pouvons critiquer notre terre et ses dirigeants ? Jusqu’à quel point doit-on aimer son pays, vouloir son bien, mais s’en plaindre régulièrement ? A notre niveau, en tant qu’Israéliens francophones, nous nous devons de développer notre capacité à apprécier Israël, à remercier tous les matins, les mains tendues, au travers d’associations ou d’actions de particuliers.

Il est nécessaire, en tant qu’Israéliens, francophones de surcroît, de s’entraider, afin de faciliter pour tous l’immersion dans notre pays.

A ce propos je veux estimer ici l’apport considérable du député Meyer Habib, qui se représente, en finale au deuxième tour, face à Florence Drory. Il a besoin, comme vous le savez, de chaque voix, en Israël. Allez, ce dimanche 18, on se lève tous voter Meyer!

Avraham Azoulay