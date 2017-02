Miri Reguev: « Il est temps de remettre la Cour suprême à sa place! »

La ministre de la Culture et des sports a évoqué mardi l’éventualité plus que probable que la Cour suprême soit saisie contre la loi de régularisation et que les juges invalident le texte. Sur les ondes de Galai Tsahal la ministre a noté que « le pouvoir judiciaire s’est adjugé une place démesurée dans la vie politique et institutionnelle du pays » et a souhaité que la ministre de la Justice Ayelet Shaked « saura y remettre de l’ordre comme elle-même l’a fait dans le domaine de la culture ».

« Il est temps de dire aux juges de la Cour suprême qu’ils ne sont pas les preneurs de décisions politiques en Israël, mais bel et bien le parlement et le gouvernement », a souligné la ministre. Miri Reguev a indiqué qu’il faudrait notamment recadrer les compétences de la Cour suprême et redéfinir quels sont les domaines sur lesquels elle peut se prononcer et quels sont ceux dans lesquels elle ne doit pas intervenir. Elle a aussi estimé, comme le pensent d’autres députés ou ministres du Likoud et de Habayit Hayehoudi, que la composition de la cour n’est pas assez représentative de la population.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90